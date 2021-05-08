Galatasaray-Beşiktaş maçının ardından

Süper Lig'in 40. haftasında Galatasaray'a 3-1 yenilen Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, yaşanan mağlubiyete takılamayacaklarını söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Yalçın, mağlubiyetten dolayı üzgün olduklarını belirterek şunları kaydetti:

"Sezonun final bölümünde önemli bir derbiydi. Buradan iyi sonuçla dönmek isterdik ama mümkün olmadı. Oyun anlamında ortaya pek bir şey koyduğumuzu söylemek mümkün değil. Yapılan basit hatalar, penaltı ve savunma arkasına düşen bir top neticesinde yediğimiz goller mağlup ayrılmamızı sağladı. Bu mağlubiyete takılıp kalamayız. Buradan alacağımız dersleri alıp Karagümrük maçına hazırlanmamız gerekiyor. Sezonun bitişi için kritik iki final maçımız var. İnşallah kalan müsabakalarda bu mağlubiyeti telafi ederiz."