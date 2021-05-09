Emre Kocadağ: "Bu senenin şampiyonu Beşiktaş olacak" - Son Dakika

Emre Kocadağ: "Bu senenin şampiyonu Beşiktaş olacak"

09.05.2021 00:08

Galatasaray mağlubiyeti sonrası konuşan Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, "Zor olacağını biliyorduk. Bugün itibariyle yine 4 puana ihtiyacımız var. Son 2 maçı kazanarak bu senenin şampiyonu Beşiktaş olacak" dedi.

Galatasaray mağlubiyeti sonrası konuşan Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, "Zor olacağını biliyorduk. Bugün itibariyle yine 4 puana ihtiyacımız var. Son 2 maçı kazanarak bu senenin şampiyonu Beşiktaş olacak" dedi.

Süper Lig'in 40. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Galatasaray'a 3-1 mağlup oldu. Mücadelenin ardından Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bu akşam istedikleri sonucu alamadıklarını söyleyerek sözlerine başlayan Kocadağ, "Zor olacağını biliyorduk, rakip Galatasaray. İyi, geniş bir kadrosu var. Bizim de eksiklerimizin olduğu bir gündü. Bu maça çıkmadan önce de 4 puana ihtiyacımız vardı. Çok büyük avantajımız vardı. Bugün itibariyle yine 4 puana ihtiyacımız var. Çok gitti, büyük avantajımız devam ediyor. Son 2 maç. Beşiktaş bugüne gelirken herkese ve her şeye rağmen geldi. Planlara karşı geldi, hepsini yıka yıka geldi. 2 maçta çok değerli rakiplerle oynayacağız. Ama kazanmak için çıkacağız sahaya ve şampiyonluğu alacağız. 2 maçı kazanarak bu senenin şampiyonu Beşiktaş olacak. Ben buna eminim. İnancımda hiçbir eksilme, kaybolma yok. Bu derbi maçı, zaten 3 tane skora açık bir maç. Bu maçı böyle geride bıraktık" ifadelerini kullandı.

"Takdir haklarını Beşiktaş aleyhinde kullandı"

Mücadelenin hakemi Cüneyt Çakır'ın performansını da değerlendiren Emre Kocadağ, "Özellikle geçen haftalarda Cüneyt hocayla alakalı form düşüklüğü var demiştim. Form düşüklüğünün artarak devam ettiğini gördük. Bugün verdiği kararlarda, takdir haklarında kesinlikle Beşiktaş aleyhine kullandı. Zannedersem bizim birinci penaltıdan sonra da Galatasaray yedek kulübesinin etkisinde kaldığını biz tribünden rahatça gözlemledik. Bir sürü hata var, bunları saymaya gerek yok. En basiti Atiba'nın çıkmayan topuna yan hakem tam gözümüzün önünde, en az 10 metre geride bayrak kaldırıyor, top geliyor ve gol oluyor. Maça ortak olma şansımız varken çok bariz hatalar. Tam topu taşıyoruz, korner. Kornere aut veriliyor. Yanlış fauller veriliyor. Bizi maça ortak etmemek için takdir haklarında yanlış kararlar verdiğini düşünüyoruz. Ama bunlara takılmayacağız. Bunlar bugün itibarıyla geçti. Bizim 2 maçımız ve çok büyük avantajımız devam ediyor. Beşiktaş taraftarları rahat olsun. Bizim takımımız buraya kadar gelirken iyi oyunuyla, her şeyi yenerek geldi. Bu saatten sonra da şampiyonluğu Allah'ın izniyle bırakmayacağız" şeklinde konuştu.

Asbaşkan Kocadağ, sakatlıkları bulunan Aboubakar ve Nkoudou'nun son durumuna ilişkin, "Sağlık kurulu bakıyor. Yetişme ihtimali olan var, olmayan var. Pazartesi günü onun net kararını verirler" dedi.

"Hakem maça direkt etki etti"

Hakem kararlarının maça direkt etki ettiğini vurgulayan Emre Kocadağ, şöyle devam etti:

"Şöyle etti; 3. gole direkt etki etti, ya da diğer goller öncesinde, sonrasında. Siz bazen topu taşımak istersiniz rakip sahaya ama o verilen yanlış fauller ya da verilen korneri aut olarak görmeler sizin belki de bir gol şansınızı engeller. Bu anlamda şikayetimiz."

"Aboubakar, ağrısının geçtiğini hissettiği an sahada olacak"

'Aboubakar'ın sözleşme problemiyle ilgili olarak sakatlığı dışında herhangi bir oynamama sebebi var mı?' sorusunu Kocadağ, "Kesinlikle sözleşme nedeniyle oynamadığını düşünmüyorum ve öyle değil. Çünkü son yapılan tetkikte sıkıntı gördü sağlık kurulu hocamız. O anlamda kendisin hazır hissetmesi gerekiyor. Burada oyuncu sağlığı her şeyden önemli. Oyuncu ağrım var diyorsa, MR'da da bu çıkıyorsa bizim burada başka şeyler aramamız çok abes olur. O anlamda bir sıkıntı yok. Aboubakar, ağrısının geçtiğini hissettiği an sahada olacak. Zaten fizyoterapi eşliğinde çalışmalara devam ediyor. MR'ı tamamen temiz olsa, sağlık kurulu 'oynamasında bir engel yok' demiş olsa bu soruya bir altlık olur. Ama şu an durum öyle değil. Biz Aboubakar'sız da gayet golleri atarak bir sürü maç kazandık. Tek bir oyuncuya bu işi bağlamanın da bir esprisi yok" diye cevaplandırdı.

"Her şeye, herkese rağmen buralara kadar geldik"

Siyah-beyazlı taraftarlara da seslenen Emre Kocadağ, şu cümlelere yer verdi:

"Biz sene başından beri bu işi hak ederek buraya kadar getirdik. Her şeye, herkese rağmen buralara kadar geldik. Çok büyük avantajlar elimize geçti. Belki de çok daha önce bu işi bitirebilirdik. Ama nasip böyleymiş. Son 2 maça kaldı. Benim hiçbir endişem yok, taraftarımızın da endişesi olmasın. Bizi takımımız bu 2 maçı da alacak güçte. Bizim puan kaybedeceğimiz çok konuşuluyor. Planlar, hesaplar yapılıyor. Ama diğer rakiplerimiz de bu ligden takımlarla oynuyor. O takımların da bir 11'i var, camiaları var, hocaları, taraftarları var. O takımlar da çantada keklik takımlar değiller. Onlara da sahaya çıkacaktır, mücadelesini verecektir. Ben onların da puan kaybedeceğini düşünüyorum. Tabii bize şu an 4 puan yetiyor. Belki de rakipler puan kaybederse daha az bir puanla da şampiyon olabiliriz ama bizim hedefimiz 2 maçta 6 puan almak."

"Büyütülecek bir konu değil"

Galatasaray mağlubiyetinin takım üzerinde olumsuz etki oluşturup oluşturmayacağına ilişkin ise siyah-beyazlı yönetici, "Kesinlikle oluşturmaz. Biz hep bu tarz maçlardan güçlenerek çıktık. Bütün lig öyle geçti. Hatay, Alanya, Rize maçından önce de birçok şey konuşuldu. Beşiktaş puan kaybedecek dendi. Beşiktaş hem iyi futbol oynadı, hem maçları kazandı. Bugünkü bir Galatasaray - Beşiktaş maçı. Bu tarihte yüzlerce kez oynanmış, iki takımın da üç neticeyi aldığı maçlar. Bugün tabii ki galip gelmek isterdik ama büyütülecek bir konu değil. Galatasaray'a burada mağlup oluyorsanız bu çok ahlanacak, vahlanacak bir durum değil" dedi. - İSTANBUL

Emre Kocadağ: Bu senenin şampiyonu Beşiktaş olacak
Emre Kocadağ: Bu senenin şampiyonu Beşiktaş olacak
Emre Kocadağ: Bu senenin şampiyonu Beşiktaş olacak
Emre Kocadağ: Bu senenin şampiyonu Beşiktaş olacak
Emre Kocadağ: Bu senenin şampiyonu Beşiktaş olacak
Emre Kocadağ: Bu senenin şampiyonu Beşiktaş olacak
Emre Kocadağ: Bu senenin şampiyonu Beşiktaş olacak
Emre Kocadağ: Bu senenin şampiyonu Beşiktaş olacak

Spor Toto Süper Lig, Emre Kocadağ, Galatasaray, Beşiktaş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Emre Kocadağ: 'Bu senenin şampiyonu Beşiktaş olacak' - Son Dakika


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