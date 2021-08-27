Galatasaray bir ilke imza atarak yeni transferi Olimpiu Morutan'ın forma numarasını taraftara seçtirecek. Sarı-kırmızılı kulüp sosyal medya hesabından yaptığı, "İlklerin takımı olan Galatasaray yine bir ilki gerçekleştiriyor" şeklindeki paylaşımda Morutan için oylamaya açılan forma numaralarını da duyurdu.
Sarı-kırmızılı taraftarlar, Socios.com uygulamasını indirerek GAL Fan Token alan taraftarlar uygulama üzerinden yapılacak oylama ile Rumen oyuncunun formasının numarasını belirleyecek. 10, 14 ve 21 forma numarasının yer aldığı oylama 24 saat sürecek. Morutan, sezon boyunca taraftarların seçtiği forma numarası ile sahaya çıkacak.
Son Dakika › Spor › Galatasaray bir ilki gerçekleştirdi! Olimpiu Morutan'ın forma numarasını taraftar seçecek - Son Dakika Spor