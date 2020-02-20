Galatasaray, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi'ni imzaladı - Son Dakika

Galatasaray Kulübü, dünyanın en büyük kurumsal sürdürülebilirlik inisiyatifi olan Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi'ni (UN Global Compact) imzaladı.

Geçen yılın kasım ayında Kadının Güçlenmesi Çalışma Grubu'nu oluşturan sarı-kırmızılı kulüp, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi'ni imzalayarak, Türkiye'de bu inisiyatife üye olan ilk spor kulübü oldu.

Türk Telekom Stadı'nda düzenlenen imza törenine, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, yönetim kurulu üyesi Dilek Kutlu ile Global Compact Türkiye Genel Sekreteri Melda Çele katıldı.

Mustafa Cengiz, Birleşmiş Miletler bünyesindeki farklı oluşumlarla daha önce iki iş birliği anlaşması imzaladıklarını belirterek, "Bu bize övünç veriyor. Dünya çapındaki oluşumlarda rol oynamak, katkıda bulunmak bizi çok mutlu ediyor. Galatasaray, Türkiye'den Global Compact'a üye olan tek ve ilk spor kulübü. Yine olumlu anlamda bir ilki daha gerçekleştiriyoruz." dedi.

Cengiz, Global Compact yaptıkları iş birliğini, toplumsal duyarlılık ve sürdürebilirlik alanındaki tüm çalışmalarının ana çerçevesi olarak kabul ettiklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Global Compact içindeki en önemli faaliyetlerden birisi kadının güçlendirilmesi. Bu anlamda Birleşmiş Milletlerle iş birliğine gidiyoruz. Özellikle son yıllarda kadınlarımıza yapılan şiddetin, haksızlıkların karşısında olduğumuzu fiilen, dünya çapında etkinlik olarak değerlendirdiğimizi ilan ediyoruz. Bununla ilgili sadece lafla değil, ciddi vaziyet alıyoruz. Bu anlaşmayla önümüzdeki dönemde insan kaynakları politikamızdan sporcu yetiştirme süreçlerine, taraftara ulaşma ve toplumda farkındalık sağlamaya kadar geniş bir yelpazede sorumluk almayı hedefliyoruz."

Büyük kulüplerin birçok spor dalında faaliyet gösterdiğini vurgulayan Cengiz, "Bu kulüpler, Türk gençliğinin eğitim ve öğretimi konusunda görevler üstleniyor. Bu nedenle devlet, bu kulüplere yardımcı olmaya çalışıyor. Bunu lütfen bu bağlamda görün. Devlet, bu ya da şu kulüp puan alsın, maç kazansın diye destekte bulunmuyor. Bizler sadece futbol kulübü değiliz. Ayrıca bizim sosyal sorumluluklarımız var." diye konuştu.

Cengiz, "Güçlü kadın güçlü toplum" ilkesiyle hareket ettiklerini anlatarak, "Bir toplumda kadın ne kadar ilerideyse, kadın ne kadar gelişmişse toplum da o kadar gelişmiştir. Kadını güçlü, cesur ve eğitimli toplum en ileri toplumdur. İleri toplum düzeyine varmak için mutlaka kadınımızı güçlendirmeli, ona gereken desteği vermeliyiz." şeklinde görüş belirtti.

Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Dilek Kutlu da Global Compact ile yaptıkları iş birliğinin önemine değinerek, "Çok büyük bir işe ve birlikteliğe imza atıyoruz. 2020 ve 2021 yılında ilk odak alanı olarak ülkemizin en büyük meselelerinden biri olan kadına şiddeti ve toplumsal cinsiyet eşitliği konusunu seçmiş bulunuyoruz. Bir marttan itibaren bütün taraftarlarımızın da sürece dahil edileceği pek çok etkinlik gerçekleştireceğiz. Toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda farkındalık oluşturmayı hedefleyen birçok organizasyonumuz ve eğitimlerimiz olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Global Compact Türkiye Genel Sekreteri Melda Çele de son yıllarda açlık, yoksulluk ve eğitim gibi konularda kısmi de olsa dünyada ilerleme sağlandığını belirterek, "Ancak iki alanda gerileme var. Bunlardan ilki iklim değişikliği, ikincisi ise toplumsal cinsiyet eşitliği. Hedeflerimizi gerçekleştirmemiz için daha çok çalışmamız gerekiyor. Spor kulüpleri, milyonlarca insanın takip ettiği müsabakaları ve taraftarlarıyla geniş kitlelere ulaşma ve onları iyi bir dünya için dönüştürme gücüne sahip. Bu gücünün farkına vararak, etkisini sürdürebilir bir dünya için kullanmaya karar veren Galatasaray Kulübünü tebrik ediyorum. Bu iş birliğinin yaygınlaşmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.