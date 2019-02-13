Galatasaray - Blma: 50-64 (Yeniden)
1 saat önce
SALON: Ahmet CömertHAKEMLER: Gellert Kapitany (Macaristan), Svetlana Stoyanova (Bulgaristan), Stylianos Simeonidis (Yunanistan)GALATASARAY: Işıl Alben 6, Jefferson 15, Abdi 2, Grigalauskyte 16, Macaulay 4, Sinem Ataş 5, Şerife Onar, İnci Güçlü, İrem Topuz 2BLMA: Bernies, Malashenko 8,...
SALON: Ahmet Cömert
HAKEMLER: Gellert Kapitany (Macaristan
), Svetlana Stoyanova (Bulgaristan
), Stylianos Simeonidis (Yunanistan
)
GALATASARAY: Işıl Alben
6, Jefferson 15, Abdi 2, Grigalauskyte 16, Macaulay 4, Sinem Ataş
5, Şerife Onar
, İnci Güçlü
, İrem Topuz 2
BLMA: Bernies, Malashenko 8, Tchatchouang 15, Whitcomb 23, Wurtz 12, Bankole 2, Duchet, Trebec 4
1'İNCİ PERİYOT: 7-19
İLK YARI: 16-35
3'ÜNCÜ PERİYOT: 39-49
FIBA Kadınlar Avrupa
Kupası son 8 turu ilk maçında Galatasaray
kendi sahasında Fransa
temsilcisi BLMA'ya 64-50 mağlup oldu.
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Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 10:41 Kaynak: DHA
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