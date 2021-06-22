Galatasaray, Boca Juniors'ta oynayan Jorman Campuzano'yu takımına katmaya çok yakın

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in yeni sözleşme imzalamasının ardından transfer çalışmaları başladı. Sarı-kırmızılılar, Boca Juniors'ta forma giyen Jorman Campuzano'nun transferinde sona geldi.

2023 YILINA KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

Sabah'ın Arjantin basınından aktardığı habere göre; Jorman Campuzano, Galatasaray ile anlaşmaya vardı. Boca Juniors forması giyen 25 yaşındaki Kolombiyalı orta saha oyuncusu için Burak Elmas yönetimi, 3 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. 2023 sezonu sonuna kadar kulübü ile kontratı bulunan Campuzano, Sarı-Lacivertliler ile 62 maçta sahaya çıkarken, 2 gol atıp 1 kez de asist yaptı. Boca öncesinde ise Kolombiyalı oyuncu, ülkesinde Atletico Nacional ile 38 maçta sahadaydı.