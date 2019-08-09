Son Dakika Haberleri: Galatasaray, Bologna'ya gitti
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Galatasaray, Bologna'ya gitti

59 dakika önce

Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında İtalya ekibi Fiorentina ile oynayacağı hazırlık maçı için bugün saat 12.00'de Bologna'ya gitti.

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Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında İtalya ekibi Fiorentina ile oynayacağı hazırlık maçı için bugün saat 12.00'de Bologna'ya gitti.
Galatasaray, 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 1'inci haftasındaki Yukatel Denizlispor maçı öncesi İtalya ekiplerinden ACF Fiorentina ile özel müsabakada karşılaşacak. İtalya'nın Floransa kentinde bulunan Artemio Franchi Stadı'ndaki mücadele, 11 Ağustos Pazar TSİ 22.00'de başlayacak.
Sarı-kırmızılı ekip, müsabaka öncesi bugün kara yoluyla Floransa'ya giderek kampa girecek.
Galatasaray'ın Fiorentina maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:
Fernando Muslera, Ahmet Çalık, Jean Michaël Seri, Adem Büyük, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Ryan Babel, Batuhan Şen, Martin Linnes, Ryan Donk, Yunus Akgün, Ömer Bayram, Jimmy Durmaz, Mariano Ferreira, Christian Luyindama, Atalay Babacan, Okan Kocuk, Marcos Teixeira, Yuto Nagatomo, Sofiane Feghouli, Konstantinos Mitroglou, Mbaye Diagne, Emre Mor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Galatasaray'ın havalimanı görüntüleri


Galatasaray, Fiorentina, Bologna, İtalya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 12:20 Kaynak: DHA
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