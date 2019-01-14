Galatasaray, Bolu'da Coşkuyla Karşılandı
1 saat önce
- Galatasaray, Bolu'da coşkuyla karşılandıBOLU - Ziraat Türkiye Kupası karşılaşması için Bolu'ya gelen Galatasaray, taraftarlar tarafından meşalelerle karşılandı.
- Galatasaray
, Bolu
'da coşkuyla karşılandı
BOLU - Ziraat Türkiye Kupası
karşılaşması için Bolu'ya gelen Galatasaray, taraftarlar tarafından meşalelerle karşılandı.
Galatasaray, yarın Boluspor
'la oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası
karşılaşması için Bolu'ya geldi. Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçını Boluspor'la yapacak olan sarı-kırmızı ekip, Paşaköy
Mahallesi'nde bulunan bir otele giriş yaptı.
Galatasaray'ın giriş yapacağı otelin önüne saatler öncesinden gelen taraftarlar, takım otobüsünün görünmesiyle birlikte meşalelerini yakarak takımlarına tezahüratta bulundu. Geniş güvenlik önleminin alındığı otel çevresinde, fotoğraf çekebilmek için otel girişinde izdiham oluşturan taraftarlar, Teknik Direktör Fatih Terim
'e çiçek verdi.
Galatasaray, yarın saat 19.50'de Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu maçında Boluspor'la karşı karşıya gelecek.
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 06:56 Kaynak: İHA
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