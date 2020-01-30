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Galatasaray, Boluspor'dan Erkan Süer'in transferi konusunda anlaşma sağladı.
6 saat önce
Galatasaray, Boluspor'dan Erkan Süer'in transferi konusunda anlaşma sağladı. Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 02:35 Kaynak: İHA
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