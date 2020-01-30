Galatasaray, Boluspor'dan Erkan Süer transfer etti - Son Dakika
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Galatasaray, Boluspor'dan Erkan Süer transfer etti

6 saat önce

Galatasaray, TFF 1. Lig ekiplerinden Boluspor'un 18 yaşındaki futbolcusu Erkan Süer'i kadrosuna kattı.

Galatasaray, Boluspor'dan Erkan Süer transfer etti, System.String[]

Galatasaray, TFF 1. Lig ekiplerinden Boluspor'un 18 yaşındaki futbolcusu Erkan Süer'i kadrosuna kattı.

Boluspor Kulübünün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, profesyonel futbolcumuz Erkan Süer'in transferi konusunda Galatasaray A.Ş. ile anlaşma sağlamıştır. Erkan Süer'e hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, yeni kulübü Galatasaray'da başarılar dileriz." denildi.

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Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 02:42 Kaynak: AA
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