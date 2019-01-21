Galatasaray, Boluspor Maçına Hazır
40 dakika önce
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın deplasmanda Boluspor ile yapacağı son 16 turu ilk maçının hazırlıklarını tamamladı.
Galatasaray
, Ziraat Türkiye Kupası
'nda yarın deplasmanda Boluspor
ile yapacağı son 16 turu ilk maçının hazırlıklarını tamamladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri
'nde teknik direktör Fatih Terim
yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın enerjik ısınmayla başladığı belirtildi.
Ana bölümünde sınırlı alanda oyunsal formda taktik çalışmaların yapıldığı idmanın yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandığı aktarıldı.
Galatasaray'ın Boluspor maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:
Mariano Filho, Maicon
Roque, Ahmet Çalık
, Selçuk İnan
, Younes Belhanda
, Sinan Gümüş
, Batuhan Şen, İsmail Çipe, Martin Linnes
, Ryan Donk
, Badou Ndiaye
, Ömer Bayram
, Henry Onyekuru
, Fernando Reges
, Emre Taşdemir
, Yunus Akgün
, Atalay Babacan
, Gökay Güney
, Mustafa Kapı, Celil Yüksel, Muğdat Çelik
, Sofiane Feghouli.
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 03:45 Kaynak: AA
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