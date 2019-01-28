Galatasaray, Boluspor Maçına Hazır
1 saat önce
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanşında Boluspor ile yarın oynayacağı maç öncesi bugün yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamladı.
Galatasaray
, Ziraat Türkiye Kupası
son 16 turu rövanşında Boluspor
ile yarın oynayacağı maç öncesi bugün yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamladı. Florya Metin Oktay Tesisleri
'ndeki antrenmana koordinasyon hareketleri ile ısınmayla başlandı. Antrenmanın ana bölümünde teknik direktör Fatih Terim
yönetiminde oyunsal formda taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.
Sarı kırmızılılar, antrenman sonrası maç için Florya Metin Oktay
Tesisleri'nde kampa girdi.
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 08:38 Kaynak: DHA
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: Transfer Yapmadık Diye Hanım Benimle Konuşmuyor
Galatasaray, Midtjylland Forması Giyen Paul Onuachu İçin 7 Milyon Euro Teklif Etti
Galatasaray, Loic Remy Transferinden Vazgeçti
Fenerbahçe'nin İstediği Emmanuel Adebayor, Kasımpaşa Maçının Kadrosuna Alınmadı