Son Dakika Haberleri: Galatasaray, Boluspor Maçına Hazır

Galatasaray, Boluspor Maçına Hazır

1 saat önce

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanşında Boluspor ile yarın oynayacağı maç öncesi bugün yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamladı.

Galatasaray, Boluspor Maçına Hazır, System.String[]
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanşında Boluspor ile yarın oynayacağı maç öncesi bugün yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmana koordinasyon hareketleri ile ısınmayla başlandı. Antrenmanın ana bölümünde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde oyunsal formda taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Sarı kırmızılılar, antrenman sonrası maç için Florya Metin Oktay Tesisleri'nde kampa girdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 08:38 Kaynak: DHA

Türkiye Kupası, Boluspor, Galatasaray, Spor
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