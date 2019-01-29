Son Dakika Haberleri: Galatasaray - Boluspor Maçının Ardından - Fatih Terim (2)

Galatasaray - Boluspor Maçının Ardından - Fatih Terim (2)

5 dakika önce

- Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in açıklamaları İSTANBUL - Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında Galatasaray, Bolusporla Türk Telekom Stadı'nda karşılaştı.

Galatasaray - Boluspor Maçının Ardından - Fatih Terim (2), System.String[]
- Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in açıklamaları İSTANBUL - Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında Galatasaray, Bolusporla Türk Telekom Stadı'nda karşılaştı. Karşılaşma sonrası Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim basın toplantısında konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 10:39 Kaynak: AA

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