Galatasaray - Boluspor Maçının Ardından - Fatih Terim (2)
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- Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in açıklamaları İSTANBUL - Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında Galatasaray, Bolusporla Türk Telekom Stadı'nda karşılaştı.
- Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in açıklamaları İSTANBUL - Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında Galatasaray, Bolusporla Türk Telekom Stadı'nda karşılaştı. Karşılaşma sonrası Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim basın toplantısında konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 10:39 Kaynak: AA
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