Son Dakika Haberleri: Galatasaray - Boluspor Maçının Ardından - Orhan Kaynak

Galatasaray - Boluspor Maçının Ardından - Orhan Kaynak

11 dakika önce

Boluspor Teknik Direktörü Orhan Kaynak, iyi bir futbol izlettirdiklerini düşündüklerini söyledi.

Boluspor Teknik Direktörü Orhan Kaynak, iyi bir futbol izlettirdiklerini düşündüklerini söyledi.

Boluspor Teknik Direktörü Orhan Kaynak, iyi bir futbol izlettirdiklerini düşündüklerini söyledi.

Göreve yeni başladıklarını aktaran Kaynak, "Güzel bir futbol oynamaya çalıştık. Rakip sahada oyunu risk ettik. Rakip sahada topla oynarken atak bitirmeden Galatasaray hızlı hücumlarla etkili oldu. İlk garıda girdikleri 3 pozisyonun 2'si gol oldu. Futbolcularım, ikinci yarıda kendi oyunumuzu oynamaya çalıştı ancak topun sizde olması galip gelmeye yetmiyor. Atak bitirip sonuç almanız gerekiyor. İyi bir futbol izlettirdiğimizi düşünüyorum. Kupada buraya kadar geldiğimiz için oyuncularımızı kutluyorum. Galatasaray'ı tebrik ediyor ve bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum. Biz ligimizde play-off oynayıp bir üst lige çıkmaya çalışacağız." şeklinde görüş belirtti.

Orhan Kaynak, transfer döneminin bitimine kadar sağ bek ve sağ kanata birer oyuncu almaya çalışacaklarını söylerine ekledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 10:35 Kaynak: AA

Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 89 Gün Sonra Türk Telekom Stadında! Boluspor Maçında Hat-Trick Yapan Yunus Akgün, Gözyaşlarını Tutamadı

Alman Basını, Schalke 04 Forması Giyen Franco Di Santo'nun Galatasaray İçin İstanbul'a Geldiğini Yazdı Beşiktaş ve Fenerbahçe Tolgay-Şener Takasında Anlaştı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.1.2019 22:46:30. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Galatasaray - Boluspor Maçının Ardından - Orhan Kaynak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]