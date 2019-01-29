Galatasaray - Boluspor Maçının Ardından - Orhan Kaynak
11 dakika önce
Boluspor Teknik Direktörü Orhan Kaynak, iyi bir futbol izlettirdiklerini düşündüklerini söyledi.
Boluspor
Teknik Direktörü Orhan Kaynak
, iyi bir futbol izlettirdiklerini düşündüklerini söyledi.
Boluspor Teknik Direktörü Orhan Kaynak, iyi bir futbol izlettirdiklerini düşündüklerini söyledi.
Göreve yeni başladıklarını aktaran Kaynak, "Güzel bir futbol oynamaya çalıştık. Rakip sahada oyunu risk ettik. Rakip sahada topla oynarken atak bitirmeden Galatasaray
hızlı hücumlarla etkili oldu. İlk garıda girdikleri 3 pozisyonun 2'si gol oldu. Futbolcularım, ikinci yarıda kendi oyunumuzu oynamaya çalıştı ancak topun sizde olması galip gelmeye yetmiyor. Atak bitirip sonuç almanız gerekiyor. İyi bir futbol izlettirdiğimizi düşünüyorum. Kupada buraya kadar geldiğimiz için oyuncularımızı kutluyorum. Galatasaray'ı tebrik ediyor ve bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum. Biz ligimizde play-off oynayıp bir üst lige çıkmaya çalışacağız." şeklinde görüş belirtti.
Orhan Kaynak, transfer döneminin bitimine kadar sağ bek ve sağ kanata birer oyuncu almaya çalışacaklarını söylerine ekledi.
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 10:35 Kaynak: AA
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