Son Dakika Haberleri: Galatasaray-Boluspor Maçının Stadı Karla Kaplandı

Galatasaray-Boluspor Maçının Stadı Karla Kaplandı

1 saat önce

- Galatasaray-Boluspor maçının stadı karla kaplandı Bolu Atatürk Stadyumu'nda kar kalınlığı 10 santimetreyi geçtiBOLU - Bolu'da, Boluspor-Galatasaray karşılaşmasının oynanacağı Atatürk Stadyumu karla kaplandı.

- Galatasaray- Boluspor maçının stadı karla kaplandı
Bolu Atatürk Stadyumu'nda kar kalınlığı 10 santimetreyi geçti

BOLU - Bolu'da, Boluspor-Galatasaray karşılaşmasının oynanacağı Atatürk Stadyumu karla kaplandı. Yeşil sahada kar kalınlığı yaklaşık 10 santimetreyi geçti.
Bolu'da öğle saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini artırarak devam ediyor. Kent merkezinde devam eden kar yağışı nedeniyle, saat 19.50'de Boluspor ile Galatasaray arasında oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası karşılaşması öncesinde Bolu Atatürk Stadyumu karla kaplandı.
Kar kalınlığının 10 santimetreyi geçtiği Atatürk Stadyumu'nda henüz kar küreme çalışmaları başlamadı. İlerleyen saatlerde başlaması beklenen kar küreme çalışmasıyla birlikte karşılaşmanın oynanması bekleniyor.
Boluspor Kulüp Başkanı Necip Çarıkçı, kar yağışının maçın oynanmasına etki etmeyeceğini söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 04:39 Kaynak: İHA

Spor
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