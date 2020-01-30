Galatasaray, Boluspor'un genç yeteneği Erkan Süer'i transfer etti - Son Dakika

Galatasaray, Boluspor'un 18 yaşındaki futbolcusu Erkan Süer'i transfer etti.

Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, kadrosuna genç bir futbolcuyu kattı. Sarı-kırmızılılar, TFF 1. Lig takımlarından Boluspor'un 18 yaşındaki futbolcusu Erkan Süer ile anlaşma sağladı. Boluspor'un resmi internet sitesinden bu transfer ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Profesyonel Futbolcumuz Erkan Süer'in transferi konusunda Galatasaray ile anlaşma sağlamıştır. Erkan Süer'e hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, yeni kulübü Galatasaray'da başarılar dileriz" denildi.

Orta sahada oynayan Erkan Süer, bu sezon Boluspor A Takımı ile Ziraat Türkiye Kupası'nda Payasspor ile oynanan maçta oynadı. Genç futbolcu, U19 Ligi'nde bu sezon görev aldığı 8 karşılaşmada rakip fileleri 9 kez havalandırdı.

(İHA)