Son Dakika Haberleri: Galatasaray, Brezilyalı Savunma Oyuncusu Marcao'nun Kulübü Chaves ile Transfer Görüşmelerine...

Galatasaray, Brezilyalı Savunma Oyuncusu Marcao'nun Kulübü Chaves ile Transfer Görüşmelerine...

1 saat önce

IHAAW144707-SPO/09-01-2019- Galatasaray, Brezilyalı savunma oyuncusu Marcao'nun kulübü Chaves ile transfer görüşmelerine başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.

Galatasaray, Brezilyalı Savunma Oyuncusu Marcao'nun Kulübü Chaves ile Transfer Görüşmelerine..., System.String[]
IHAAW144707-SPO/09-01-2019

- Galatasaray, Brezilyalı savunma oyuncusu Marcao'nun kulübü Chaves ile transfer görüşmelerine başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi. 09.01.2019 14: 47: 07 TSI
NNNN - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 02:53 Kaynak: İHA

Kamuyu Aydınlatma Platformu, Galatasaray, Spor
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