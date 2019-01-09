Galatasaray, Brezilyalı Savunma Oyuncusu Marcao'nun Kulübü Chaves ile Transfer Görüşmelerine...
1 saat önce
IHAAW144707-SPO/09-01-2019- Galatasaray, Brezilyalı savunma oyuncusu Marcao'nun kulübü Chaves ile transfer görüşmelerine başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.
IHAAW144707-SPO/09-01-2019
- Galatasaray
, Brezilyalı savunma oyuncusu Marcao'nun kulübü Chaves ile transfer görüşmelerine başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu
'na bildirdi. 09.01.2019 14: 47: 07 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 02:53 Kaynak: İHA
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