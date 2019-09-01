Galatasaray, Brighton & Hove Albion Kulübü ile Florin Andone'nin geçici transferi ile ilgili...
12 saat önce
Galatasaray, Brighton & Hove Albion Kulübü ile Florin Andone'nin geçici transferi ile ilgili görüşmelere başlandığını duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 11:08 Kaynak: AA
Galatasaray, Brighton & Hove Albion Kulübü ile Florin Andone'nin geçici transferi ile ilgili görüşmelere başlandığını duyurdu
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