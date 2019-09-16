Son Dakika Haberleri: Galatasaray, Brugge hazırlıklarını sürdürüyor
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Galatasaray, Brugge hazırlıklarını sürdürüyor

1 saat önce

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çarşamba günü karşılaşacağı Club Brugge maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Galatasaray, Brugge hazırlıklarını sürdürüyor, System.String[]

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çarşamba günü karşılaşacağı Club Brugge maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde ısınma hareketleriyle başlayan çalışmada sarı-kırmızılılar, daha sonra gruplar halinde 5'e 2 dar alan oyunu oynadı. Antrenmanın ana bölümünde ise Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma yapıldı.

İdman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

(İHA)

Florya Metin Oktay Tesisleri, UEFA Şampiyonlar Ligi, Club Brugge, Galatasaray, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 04:50 Kaynak: İHA
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