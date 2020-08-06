Galatasaray, Bruma için harekete geçti

Galatasaray'da sıcak gelişme... Transferde hareketli günler yaşayan Galatasaray'da sürpriz gelişme... Sarı-Kırmızılılar'da eski aşklar yeniden alevleniyor. Sol kanada henüz bir takviye yapmayan Cim Bom'da, Trezeguet transferinin zora girmesi nedeniyle gözler tekrar Henry Onyekuru ve Bruma'ya çevrildi.

Galatasaray, bu iki oyuncudan birini kiralayabilmek için hem Monaco hem de PSV ile kontak kurdu. Oyuncuların menacerleriyle yapılan görüşmeler olumlu sonuçlanırken, kulüplerden gelecek geri dönüşe göre yol haritası belirlenecek. Monaco ile yaşanan krize ve Onyekuru'nun Fransa'ya lig bitmeden çağrılmasına rağmen, Nijeryalı yıldız hala listenin 1 numarası.

Mali açıdan zorlamayacak

Eğer Monaco, Onyekuru'yu Galatasaray'a bir kez daha göndermek istemezse, Bruma'nın transferi için somut adımlar atılacak. PSV Eindhoven'da bekleneni veremeyen 25 yaşındaki Portekizli'nin kiralanması gündemde. Teknik patron Fatih Terim, bu iki oyuncudan birini mutlaka kadrosunda görmek istiyor. Transfer kiralık olarak gerçekleşeceği için, Finansal Fair Play konusunda da herhangi bir sorun çıkmayacak gibi görünüyor. Kulübün kiralama bedeli olarak maksimum 1-1.5 milyon Euro civarında bir ödeme yapacağı belirtiliyor. (Fanatik)