Son Dakika Haberleri: Galatasaray, BtcTurk Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı
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Galatasaray, BtcTurk Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

1 saat önce

Galatasaray, Süper Lig'in 5. haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Galatasaray, BtcTurk Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı, System.String[]

Galatasaray, Süper Lig'in 5. haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.


Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, Teknik Direktör Fatih yönetimindeki antrenman ısınma hareketleriyle başladı.


Daha sonra gruplar halinde beşe iki dar alan oyunu oynandı. Antrenmanın ana bölümünde ise taktik çalışması yapıldı. İdman yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.


Sarı-kırmızılılar, Yeni Malatyaspor karşılaşması için bugün saat 16.00'da Türk Hava Yolları'na ait özel bir uçuşla Malatya'ya hareket ederek yarın akşam oynanacak maç için bu kentte kampa girecek.


Galatasaray'ın Yeni Malatyaspor karşılaşması kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:


" Fernando Muslera, Şener Özbayraklı, Emre Taşdemir, Ahmet Çalık, Jean Michael Seri, Adem Büyük, Radamel Falcao, Ryan Babel, Ryan Donk, Ömer Bayram, Jimmy Durmaz, Mariano Ferreira, Florin Andone, Christian Luyindama, Okan Kocuk, Marcos Teixeira, Taylan Antalyalı, Yuto Nagatomo, Steven Nzonzi, Emre Mor, Mario Lemina." - İSTANBUL

Batı Çalışma Grubu, Yeni Malatyaspor, Galatasaray, Spor

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 03:54 Kaynak: İHA
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