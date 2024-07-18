GALATASARAY BU AKŞAM ÜÇÜNCÜ HAZIRLIK MAÇINA ÇIKIYOR - Son Dakika
Üye Girişi
Advertorial Haberler

GALATASARAY BU AKŞAM ÜÇÜNCÜ HAZIRLIK MAÇINA ÇIKIYOR

GALATASARAY BU AKŞAM ÜÇÜNCÜ HAZIRLIK MAÇINA ÇIKIYOR

BU KEZ RAKİP SLOVAK TAKIMI TRENCIN

18.07.2024 16:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

GALATASARAY -TRENCIN Karşılaşması 20:30 'da Başlayacak

Galatasaray, sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdürüyor. Linz kenti yakınlarında kamp yapan son şampiyon, bu akşam üçüncü hazırlık maçına çıkacak. Sarı-kırmızılılar, saat 20.30'da Slovak takımı Trencin ile karşı karşıya gelecek. Bu heyecanlı mücadele, sadece D-Smart ve D-Smart GO'da canlı olarak yayınlanacak.

İki Mağlubiyet Aldı

Yeni sezonun ilk hazırlık maçında ev sahibi LASK Linz'e 3-2 mağlup olan Aslan, Pazartesi günü de Bundesliga 2 takımlarından Fortuna Düsseldorf'a 5-2 yenildi. Düsseldorf maçı sonrasında D-Smart'a özel açıklamalar yapan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Böyle sonuçlara alışık değiliz. Bize yakışmayacak bir sonuç, üzüldük." değerlendirmesinde bulundu.

Moral Bulmak İstiyor

Hazırlık maçlarına tatsız başlayan sarı-kırmızıların, Avusturya'daki 3'üncü rakibi, Slovakya ekiplerinden Trencin olacak. Son şampiyon, hazırlık karşılaşması da olsa rakibini yenerek moral bulmak istiyor. Galatasaray-Trencin karşılaşması, bu akşam saat 20:30'da başlayacak. Raiffeisen Arena'daki mücadelede sarı-kırmızılı taraftarlar takımlarını yalnız bırakmayacak.

Kampa Özel 5 Saatlik Canlı Yayın

Saat 19.00'da "Maça Doğru" programıyla başlayacak özel yayında Aykut Aydın, Cem Yılmaz ve Semih Sezerli izleyicileri maça hazırlarken, Damla Uğurtürk ve Serhan Türk Avusturya'daki Raiffeisen Arena'dan canlı bağlantılar ve özel röportajlarla maç öncesi son durumu aktaracak. Saat 20.30'da başlayacak Galatasaray – Trencin maçını ise Berke Kosova anlatacak, Orhan Uluca yorumlayacak. "Maçın Ardından" programında da Galatasaray'ın mücadelesi ve kamp etabı değerlendirilecek.

İki İtalyan Rakip

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Trencin müsabakasından sonra 2 hazırlık maçı daha yaparak Avusturya'daki ilk etap kamp programını tamamlayacak. Son şampiyon, İtalya Serie A takımlarından Lecce ve Parma ile karşılaşacak.

Cimbom'un Kamp Kadrosu

Galatasaray kamp kadrosunda Düsseldorf maçındaki golleri kaydeden Kerem Demirbay ve Dries Mertens'in yanı sıra şu oyuncular bulunuyor:

Fernando Muslera, Mathias Ross, Eyüp Aydın, Mauro Icardi, Batuhan Şen, Wilfried Zaha, Leo Dubois, Derrick Köhn, Berkan Kutlu, Günay Güvenç, Mateus Tete, Halil Dervişoğlu, Hakim Ziyech, Victor Nelsson, Sergio Oliveira, Yusuf Demir, Gökdeniz Gürpüz, Lucas Torreira, Işık Kaan Arslan, Emin Bayram, Michy Batshuayi, Siraçhan Nas, Taylan Antalyalı, Jankat Yılmaz, Ali Yeşilyurt, Baran Aksaka, Eren Aydın, Kadir Subaşı, Berat Luş, Yalın Dilek, Efe Akman, Kazımcan Karataş, Metehan Baltacı, Berk Balaban.


17:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi
17:15 TFF, başkanını seçiyor İşte ilk sandık sonuçları TFF, başkanını seçiyor! İşte ilk sandık sonuçları
15:15 TFF seçiminde olay Ali Koç ile Mehmet Büyükekşi birbirine girdi TFF seçiminde olay! Ali Koç ile Mehmet Büyükekşi birbirine girdi
15:14 ’’Zıkkım yesin, gebersinler’’ sözü ortalığı karıştırdı Yeniden Refah’ta 220 kişilik istifa ''Zıkkım yesin, gebersinler'' sözü ortalığı karıştırdı! Yeniden Refah'ta 220 kişilik istifa
15:13 İzmir’de orman yangını Alevler Adnan Menderes Havalimanı’na kadar yaklaştı, seferler iptal edildi İzmir'de orman yangını! Alevler Adnan Menderes Havalimanı'na kadar yaklaştı, seferler iptal edildi
17:05 Küçük kız, babasını döven zabıtalara gözyaşları içinde yalvardı Küçük kız, babasını döven zabıtalara gözyaşları içinde yalvardı
16:19 Mehmet Büyükekşi’den Ali Koç’a olay yanıt: Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz Mehmet Büyükekşi'den Ali Koç'a olay yanıt: Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz
16:03 AVM’de genç kızın fotoğrafını çeken yaşlı adama gözaltı AVM'de genç kızın fotoğrafını çeken yaşlı adama gözaltı
15:49 Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu’nun en acı günü Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu'nun en acı günü
15:42 Sarıgül olay videoyla ilgili son kez konuştu: Alkışı duydum, ihaneti gördüm ama böylesini yaşamadım Sarıgül olay videoyla ilgili son kez konuştu: Alkışı duydum, ihaneti gördüm ama böylesini yaşamadım
15:33 Açık bırakılan rögara düşen görme engelli hamile kadının eşi yaşananları anlattı Açık bırakılan rögara düşen görme engelli hamile kadının eşi yaşananları anlattı
15:17 Tekirdağ’da domuza çarpan otomobil takla attı: 1 ölü, 3 yaralı Tekirdağ'da domuza çarpan otomobil takla attı: 1 ölü, 3 yaralı
15:05 Bahçeli’nin elini öptüğü için tartışılan Özel Harekat Başkanı Karadeniz sessizliğini bozdu Bahçeli'nin elini öptüğü için tartışılan Özel Harekat Başkanı Karadeniz sessizliğini bozdu
14:43 Eleştirilerin hedefindeki Mehmet Büyükekşi, kendini savundu: Adamcılığın önüne geçtik Eleştirilerin hedefindeki Mehmet Büyükekşi, kendini savundu: Adamcılığın önüne geçtik
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2024 18:21:10. #1.11#
SON DAKİKA: GALATASARAY BU AKŞAM ÜÇÜNCÜ HAZIRLIK MAÇINA ÇIKIYOR - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement