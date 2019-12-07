Son Dakika Haberleri: Galatasaray bu sezon 6. kez kalesini gole kapadı
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Galatasaray bu sezon 6. kez kalesini gole kapadı

7 saat önce

Bu sezon Süper Lig'de en az gol yiyen takım olan Galatasaray (12), Alanyaspor maçı ile birlikte ligde 6. kez kalesini de gole kapadı.

Galatasaray bu sezon 6. kez kalesini gole kapadı, System.String[]

Bu sezon Süper Lig'de en az gol yiyen takım olan Galatasaray (12), Alanyaspor maçı ile birlikte ligde 6. kez kalesini de gole kapadı.


Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray sahasında karşılaştığı Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti. Bu maçla birlikte sarı-kırmızılıların ligde savunmadaki başarılı performansı devam etti. Alanyaspor müsabakasında da kalesini gole kapatan Aslan, bu sezon 6. kez gol yemedi.


Ligde geride kalan 14 haftasında kalesinde 12 gol gören Galatasaray en az gol yiyen takım konumunda bulunuyor.


Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, Alanyaspor karşılaşmasında üst üste kritik pozisyonlarda kalesinde devleşerek galibiyetin de mimarı oldu. - İSTANBUL

Aytemiz Alanyaspor, Galatasaray, Spor

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 10:01 Kaynak: İHA
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