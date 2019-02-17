Son Dakika Haberleri: Galatasaray Bu Sezon Deplasmanda 5. Kez Kazandı

Galatasaray Bu Sezon Deplasmanda 5. Kez Kazandı

1 saat önce

Galatasaray, Süper Lig'de deplasmanda karşılaştığı Kasımpaşa'yı mağlup ederek, bu sezon dış sahadaki 5. galibiyetini aldı.

Galatasaray Bu Sezon Deplasmanda 5. Kez Kazandı, System.String[]
Galatasaray, Süper Lig'de deplasmanda karşılaştığı Kasımpaşa'yı mağlup ederek, bu sezon dış sahadaki 5. galibiyetini aldı.

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan Kasımpaşa-Galatasaray karşılaşmasında kazanan taraf sarı-kırmızılılar oldu. Bu maçla birlikte ligde deplasmanda 11. maçına çıkan Aslan, sahadan 5. kez 3 puanla ayrılan taraf oldu. Cimbom söz konusu 11 müsabakada 5 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 2 beraberlik aldı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 09:06 Kaynak: İHA

Kasımpaşa, Galatasaray, Spor
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