Galatasaray Bu Sezon Deplasmanda 5. Kez Kazandı
1 saat önce
Galatasaray, Süper Lig'de deplasmanda karşılaştığı Kasımpaşa'yı mağlup ederek, bu sezon dış sahadaki 5. galibiyetini aldı.
Galatasaray
, Süper Lig'de deplasmanda karşılaştığı Kasımpaşa
'yı mağlup ederek, bu sezon dış sahadaki 5. galibiyetini aldı.
Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Recep Tayyip Erdoğan
Stadyumu'nda oynanan Kasımpaşa-Galatasaray karşılaşmasında kazanan taraf sarı-kırmızılılar oldu. Bu maçla birlikte ligde deplasmanda 11. maçına çıkan Aslan, sahadan 5. kez 3 puanla ayrılan taraf oldu. Cimbom
söz konusu 11 müsabakada 5 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 2 beraberlik aldı. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 09:06 Kaynak: İHA
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