Galatasaray bu sezon deplasmandaki 8. yenilgisini aldı - Son Dakika
Üye Girişi

Galatasaray bu sezon deplasmandaki 8. yenilgisini aldı

10.04.2022 22:30
Galatasaray bu sezon deplasmandaki 8. yenilgisini aldı

Galatasaray, Fenerbahçe yenilgisi ile bu sezon Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda üst üste 3. toplamda da 8. mağlubiyetini aldı.

Galatasaray, Fenerbahçe yenilgisi ile bu sezon Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda üst üste 3. toplamda da 8. mağlubiyetini aldı.

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray Kadıköy'de karşılaştığı Fenerbahçe'ye 2-0 mağlup oldu. Bu maçla birlikte sarı-kırmızılılar, ligde deplasmandaki 16. müsabakasına çıktı. Aslan bu sonuçla dış sahadaki 8. yenilgisini aldı. Cimbom, deplasmanda son olarak Göztepe'yi yenip daha sonra oynadığı Konyaspor, Gaziantep FK ve Fenerbahçe maçlarından da mağlup ayrıldı.

Galatasaray, ligde 2021-2022 sezonunda dış sahada sadece 3 galibiyet elde etti. Sarı-kırmızılılar bu süreçte Giresunspor, Çaykur Rizespor ve Göztepe'yi yendi.

(Oğuzhan Ort/İHA)

YORUMLAR
500
Sivasspor, ligde 11. yenilgisini aldı Sivasspor, ligde 11. yenilgisini aldı Galatasaray, Kadıköy'de bir başka iddialı: İki sezondur Kadıköy'de kaybetmiyor Galatasaray, Kadıköy'de bir başka iddialı: İki sezondur Kadıköy'de kaybetmiyor

Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Galatasaray bu sezon deplasmandaki 8. yenilgisini aldı - Son Dakika


Son Dakika
22:31 Fenerbahçe, Galatasaray'ı 2-0'lık skorla mağlup etti
22:31 Fenerbahçe adına derbinin en sıkıcı haberi! İrfan Can Kahveci gelecek hafta olmayacak
22:23 80 yaşındaki kadın 50 TL'lik alışveriş yapmadığı için araçtan zorla indirildi!
21:47 Derbide Başkan Ali Koç yok! Maça gelmemek için ilginç bir sebebi var
21:44 Kadıköy'de golden sonra ağlamamak için kendini zor tuttu!
21:18 Fenerbahçe'den derslik organizasyon! İşte derbinin ilk golü
21:11 Fransa'da seçim heyecanı yaşanıyor! Macron ve Le Pen ikinci tura kaldı
20:58 Şampiyonluk yarışındaki Manchester City ile Liverpool'un maçı nefes kesti
20:30 Fenerbahçe tribünlerinde çarpıcı Messi pankartı açıldı!
20:23 Arjantin'de tarladaki seslere koştu! Küçük çocuğu kaçıran yaratıkla karşılaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2022 22:55:49. #1.12#
SON DAKİKA: Galatasaray bu sezon deplasmandaki 8. yenilgisini aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement