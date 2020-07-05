Galatasaray bu sezon evinde 2. kez kayıp

Galatasaray, Trabzonspor yenilgisiyle birlikte bu sezon Süper Lig'de evinde ikinci mağlubiyetini yaşadı.



Galatasaray, 3-1 kaybettiği Trabzonspor maçıyla birlikte bu sezon Süper Lig'de Türk Telekom Stadyumu'nda 16. karşılaşmasına çıktı. Sarı-kırmızılılar, Karadeniz ekibine karşı aldığı mağlubiyetle Başakşehir'den sonra ligde ikinci kez sahasında yenilgi yaşadı.



Aslan, geride kalan 16 maçta 9 kez 3 puan alırken, 5 kez de berabere kaldı. Sarı-kırmızılılar bu müsabakalarda 29 gol atarken, kalesinde 14 gol gördü. - İSTANBUL