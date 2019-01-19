Galatasaray Bu Sezon İki Maçta da Ankaragücü'nü Yendi
1 saat önce
Galatasaray, ligde bu sezon Ankaragücü ile oynadığı iki maçta 3 puan alan taraf oldu.
Galatasaray
, ligde bu sezon Ankaragücü
ile oynadığı iki maçta 3 puan alan taraf oldu.
Spor Toto Süper Lig 2018-2019 sezonunda Galatasaray, MKE Ankaragücü
ile oynadığı iki maçta rakibini mağlup etmeyi başardı. Ligin ilk haftasında Ankara'da oynanan müsabakayı sarı-kırmızılılar, 3-1 kazanmıştı. 18. haftada Türk Telekom Stadyumu
'daki karşılaşmadan Aslan, 5-0'lık skorla sahadan galip ayrıldı. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 09:00 Kaynak: İHA
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