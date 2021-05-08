Galatasaray bu sezon ikinci derbisini kazandı

Galatasaray, bu sezon Fenerbahçe ve Beşiktaş ile oynadığı 4 derbide 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

Galatasaray, Beşiktaş maçıyla bu sezon oynadığı derbileri tamamladı. Maçtan galip ayrılan sarı-kırmızılılar, bu sezonki ikinci derbi galibiyetini elde etti. Aslan Fenerbahçe ile evindeki oynadığı derbide berabere kalırken, deplasmanda da 1-0'lık skorla galip ayrıldı. Cimbom, Beşiktaş'a deplasmanda 2-0 mağlup oldu.(Oğuzhan Ort/ İHA)