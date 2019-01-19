Galatasaray Bu Sezon İkinci Kez 6-0 Galip Geldi
1 saat önce
Galatasaray, bu sezon ligde evinde oynadığı Alanyaspor ve Ankaragücü maçlarından 6-0'lık skorla galip ayrıldı.
Galatasaray
, bu sezon ligde evinde oynadığı Alanyaspor
ve Ankaragücü
maçlarından 6-0'lık skorla galip ayrıldı.
Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında sahasında MKE Ankaragücü
ile karşılaşan Galatasaray, sahadan 6-0 gibi farklı bir skorla galip ayrıldı. Sarı-kırmızılıları bu sezon daha öncede ligin 3. haftasında Türk Telekom Stadyumu
'nda mücadele ettiği Alanyaspor'u 6-0 mağlup etmişti. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 09:03 Kaynak: İHA
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