Son Dakika Haberleri: Galatasaray Bu Sezon İkinci Kez 6-0 Galip Geldi

Galatasaray Bu Sezon İkinci Kez 6-0 Galip Geldi

1 saat önce

Galatasaray, bu sezon ligde evinde oynadığı Alanyaspor ve Ankaragücü maçlarından 6-0'lık skorla galip ayrıldı.

Galatasaray Bu Sezon İkinci Kez 6-0 Galip Geldi, System.String[]
Galatasaray, bu sezon ligde evinde oynadığı Alanyaspor ve Ankaragücü maçlarından 6-0'lık skorla galip ayrıldı.

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında sahasında MKE Ankaragücü ile karşılaşan Galatasaray, sahadan 6-0 gibi farklı bir skorla galip ayrıldı. Sarı-kırmızılıları bu sezon daha öncede ligin 3. haftasında Türk Telekom Stadyumu'nda mücadele ettiği Alanyaspor'u 6-0 mağlup etmişti. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 09:03 Kaynak: İHA

Aytemiz Alanyaspor, Ankaragücü, Galatasaray, Spor
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