Galatasaray bu sezon ligde 3. yenilgisini aldı

Başakşehir'e evinde mağlup olan Galatasaray, Süper Lig'de bu sezonki 3. yenilgisini aldı.



Süper Lig'in 12. Haftasında Galatasaray, Medipol Başakşehir'i ağırladı. Sarı-kırmızılılar, mücadeleden 1-0 mağlup ayrıldı ve bu sezonki 3. yenilgisini aldı. Aslan bu sezon daha önce ligin ilk haftasında Denizlispor'a 2-0, 9. haftada da Beşiktaş'a 1-0 mağlup olmuştu. - İSTANBUL