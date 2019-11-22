Son Dakika Haberleri: Galatasaray bu sezon ligde 3. yenilgisini aldı
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Galatasaray bu sezon ligde 3. yenilgisini aldı

6 saat önce

Başakşehir'e evinde mağlup olan Galatasaray, Süper Lig'de bu sezonki 3. yenilgisini aldı.

Galatasaray bu sezon ligde 3. yenilgisini aldı, System.String[]

Başakşehir'e evinde mağlup olan Galatasaray, Süper Lig'de bu sezonki 3. yenilgisini aldı.


Süper Lig'in 12. Haftasında Galatasaray, Medipol Başakşehir'i ağırladı. Sarı-kırmızılılar, mücadeleden 1-0 mağlup ayrıldı ve bu sezonki 3. yenilgisini aldı. Aslan bu sezon daha önce ligin ilk haftasında Denizlispor'a 2-0, 9. haftada da Beşiktaş'a 1-0 mağlup olmuştu. - İSTANBUL

Galatasaray, Başakşehir, Spor

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 10:38 Kaynak: İHA
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