Galatasaray, bu sezon ligde ilk kez 4 gol yedi - Son Dakika

Galatasaray, bu sezon ligde ilk kez 4 gol yedi

Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor maçında yendiği 4 golle bu sezon Süper Lig'de ilk kez kalesinde 4 gol gördü.

Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor maçında yendiği 4 golle bu sezon Süper Lig'de ilk kez kalesinde 4 gol gördü.


Galatasaray, Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera'nın Çaykur Rizespor maçında sakatlanmasının ardından kalesini kapatmakta zorlanıyor. Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Alanyaspor'a 4-1 mağlup olan sarı-kırmızılılar, bu sezon ligde ilk kez kalesinde 4 gol gördü. Aslan ligde Türk Telekom Stadyumu'nda 28. haftadaki Gaziantep FK ve 30. haftadaki Trabzonspor müsabakalarında 3'er gol yemişti. - İSTANBUL

Aytemiz Alanyaspor, Fernando Muslera, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 23:26 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Galatasaray, bu sezon ligde ilk kez 4 gol yedi - Son Dakika Spor
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