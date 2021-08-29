Galatasaray bu sezon ligde ilk kez puan kaybetti - Son Dakika

Süper Lig'de Kasımpaşa ile berabere kalan Galatasaray, bu sezon ligde ilk kez puan kaybetti. Ligin ilk iki maçından galip ayrılan sarı-kırmızılılar puanını 7'ye çıkardı.

Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray deplasmanda karşı karşıya geldiği Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldı. Sarı-kırmızılıların gollerini Alexandru Cicaldau ve Kerem Aktürkoğlu kaydetti. Aslan bu sonuçla bu sezon ligde ilk kez puan kaybetti.

Galatasaray ligin ilk haftasında GZT Giresunspor'u 2-0, ikinci haftada da Hatayspor'u 2-1'lik skorla mağlup etmişti. Böylelikle Aslan puanını 7'ye çıkardı.

Sarı-kırmızılılar milli aradan sonra Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşacak.

(Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)