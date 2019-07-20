Galatasaray bu yaz transfer döneminde ince eleyip, sık dokuyor

Galatasaray
, 2018-2019 yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı 6 futbolcuya kiralama ve bonservis olarak 8 milyon 450 bin Euro harcarken, bu yaz döneminde ise aldığı 7 futbolcu için 1 milyon 800 bin Euro bonservis ve kiralama bedeli ödedi. Aslan, bu yaz aldığı 7 futbolcunun 5'ini bonservis vermeden transfer etti. Yeni sezon transferler çalışmaları kapsamında kadrosuna 7 yeni isim katan Galatasaray, şu ana kadar transferin en hareketli takımları arasında yer alıyor. UEFA'nın Finansal Fair-Play kuralları çerçevesinde hareket eden sarı-kırmızılılar, bu kapsamda yaptığı transferlerde ise bonservisi elinde olan oyuncuları tercih etti. Cimbom kadrosunu Ryan Babel
, Adem Büyük
, Valentine Ozornwafor
, Şener Özbayraklı
, Jimmy Durmaz
, Jean Michael Seri ve Okan Kocuk
ile güçlendirdi. Bu futbolculardan 5'ini bonservis ödemeden alan Aslan, 1 isme bonservis, 1'ine de kiralama bedeli verdi. Sarı-kırmızılılar, Ozornwafor'un bonservis bedeli için kasasından 300 bin Euro çıkarırken, Seri için ise Fulham
'a 1 milyon 500 bin Euro kiralama ücreti verdi. Aslan bu transferlerin dışında daha orta saha ve forvete de takviyeler yapacak.
GEÇEN YAZ TRANSFERDE 8 MİLYON 450 BİN EURO HARCADI Kamp dönemi başlamadan transferlerin çoğunu yapan, mevcut dönemde de bazı bölgelere nokta atışı yapmayı planlayan Galatasaray, geçtiğimiz sezona göre hareketli günler yaşıyor. Şu ana kadar 7 futbolcuyu kadrosuna dahil eden sarı-kırmızılılar, 2018-2019 sezonu yaz transfer dönemini geçti. Cimbom, geçtiğimiz yaz döneminde Yuto Nagatomo
, Muğdat Çelik
, Henry Onyekuru
, Emre Akbaba
, Badou Ndiaye
ve Ömer Bayram
'ı transfer etmişti. Bu 6 transfer için sarı-kırmızılıların kasasından 8 milyon 450 bin Euro para çıktı. Galatasaray'ın geçtiğimiz yaz transfer döneminde yaptığı harcamalar şöyle:
Henry Onyekuru: 800 bin Euro kiralama bedeli (Everton
) Emre Akbaba: 4 milyon Euro (Alanyaspor) Ömer Bayram: 400 bin Euro (Akhisarspor) Badou Ndiaye: 750 bin Euro kiralama bedeli (Stoke City
) Muğdat Çelik: Bonservissiz Yuto Nagatomo: 2 milyon 500 bin Euro (Inter)
(Oğuzhan Ort/İHA)