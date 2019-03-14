Galatasaray, Bursaspor Maçı Hazırlıklarını Sürdürdü
1 saat önce
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Bursaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.
Galatasaray
, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Bursaspor
ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti. Florya Metin Oktay Tesisleri
'ndeki antrenmana dinamik ısınmayla başlandı. Ana bölümde dar alan oyunları oynandı. Antrenmanın son bölümünde ise oyunsal formda taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı. Öte yandan Türkiye
19 Yaşaltı Milli Takımı kampında bulunan Yunus Akgün
, antrenmanda yer almadı. Galatasaray, Bursaspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın saat 16.30'da Florya Metin Oktay
Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 09:51 Kaynak: İHA
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