Galatasaray, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, Süper Lig'in 27. haftasında 27 Şubat Cumartesi günü Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u ağırlayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların ısınma hareketlerinin ardından gruplar halinde dar alanda pas çalışması yaptığı bildirildi. İdmanın ana bölümünde taktik çalışmasının gerçekleştirildiği aktarıldı.

Antrenman sonunda Younes Belhanda'nın doğum gününün kutlandığı belirtildi.

Emre Taşdemir'in tedavisinin ardından fizyoterapistler ve kondisyonerler eşliğinde salon ve sahada, Marcelo Saracchi'nin ise kondisyonerler eşliğinde sahada özel bir program dahilinde çalıştığı kaydedildi.

Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarını yarın tamamlayacak.