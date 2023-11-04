Galatasaray camiasına seslenen Rıdvan Dilmen, tek bir kişiyi işaret etti: Herkes ona dua etmeli

Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, Zaha'nın golleriyle Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti. Mücadeleyi TV8.5 ekranlarında değerlendiren Rıdvan Dilmen, sarı-kırmızılılarda asıl kahramanın Lucas Torreira olduğunu söyledi.

"GALATASARAY'IN DUA ETMESİ GEREKEN BİR İSİM VAR"

Dilmen yaptığı yorumda, "Galatasaray 4 forvetle oynuyor. Top rakibe geçtiğinde bugün ileride oynayan oyuncuları unutun. Galatasaray'ın dua etmesi gereken bir isim var o da Torreira. Bir de Sanchez var tabii. Hep birebire kalıyor ve hava toplarında da çok etkili." ifadelerini kullandı.

"ANCAK BU KADAR POZİSYON VEREBİLİRSİNİZ"

Dilmen ayrıca, "Bugün Muslera mükemmel oynadı. 3 tane çok zor top çıkardı. Muslera, Boey, Nelsson ve Abdülkerim biraz konsantrasyon kaybı yaşasa bugün sıkıntı yaşanırdı. Bu savunma hattı ve önlerinde de Kaan-Torreira ile ancak bu kadar pozisyon verebilirsiniz." ifadelerini kullandı.