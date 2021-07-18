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Galatasaray camiasında moraller düştü! Talihsizlik, sarı-kırmızılıların peşini bir türlü bırakmıyor - Son Dakika

Galatasaray camiasında moraller düştü! Talihsizlik, sarı-kırmızılıların peşini bir türlü bırakmıyor

18.07.2021 13:55

Yeni sezona hazırlanan Galatasaray'da olumsuzluklarla dolu bir hafta geride kalıyor. Sarı-kırmızıların, Yunanistan kriziyle başlayan sıkıntılı süreci Oğulcan Çağlayan'a lisans çıkarılmaması ve Yedlin ile Emre Akbaba'nın rahatsızlıkları takip etti. Tüm bu gelişmelerin Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda oynanacak PSV maçından önce yaşanmasının camiada moralleri düşürdüğü konuşuluyor.

Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi yolunda ilk mücadelesine PSV maçıyla çıkacak Galatasaray adeta kabusu yaşıyor. Sarı-kırmızılıların son bir haftada peş peşe yaşadığı şanssızlıklar dizisi, Fatih Terim'in PSV maçına yönelik kurgusunu da olumsuz etkiledi.

YUNANİSTAN'DAN KÜSTAH TAVIR

Hürriyet'in haberine göre; Galatasaray, kritik PSV Eindhoven maçı öncesinde en ciddi ve son hazırlık karşılaşmasını Olympiakos ile yapacaktı. Ancak Atina Havaalanı'nda Yunan makamları, Kovid-19 testleri konusunda küstahça tavırlar sergileyince maç iptal edildi ve takım İstanbul'a geri döndü.

Galatasaray tarihinde benzeri az görüldü! Kabus gibi bir hafta geçirdiler

U19 TAKIMI ŞAMPİYONLUĞU KAYBETTİ

U19 Elit Gelişim Süper Ligi'nde sezon boyunca namağlup lider olan Galatasaray U19 Takımı, favori olarak çıktığı final maçında Trabzonspor'a 1-0 mağlup oldu. Alanya'daki karşılaşmayı Emir Yazıcı'nın golüyle kaybeden sarı kırmızılı gençlerin, UEFA Gençlik Ligi'nde oynama hayali suya düştü.

TFF, OĞULCAN ÇAĞLAYAN'A LİSANS ÇIKARMADI

TFF, eski kulübü Çaykur Rizespor'dan sorunlu bir şekilde ayrılan Oğulcan Çağlayan'a lisans vermedi. Genç futbolcu TFF'den lisans alamadığı için UEFA'ya bildirilen listeye de yazılamadı. Son anda bir gelişme olmadığı takdirde Oğulcan, PSV Eindhoven ile 21 Temmuz Çarşamba günü oynanacak maçta forma giyemeyecek.

Galatasaray tarihinde benzeri az görüldü! Kabus gibi bir hafta geçirdiler

YEDLIN, PSV MAÇINDA YOK

Fatih Terim'in alınmasını istediği Danimarkalı sağ bek Jens Stryger Larsen ile yapılan transfer görüşmeleri sonuçlandırılamadığı için PSV maçında defansın sağında DeAndre Yedlin'in oynaması bekleniyordu. Ancak ABD'li futbolcu rahatsızlanınca kadroda orijinal mevkisi sağ bek olan oyuncu kalmadı. Bir sürpriz olmazsa PSV maçında sağ bekte, kanat oyuncusu Jesse Sekidika görev yapacak.

TAYLAN'DAN SONRA EMRE AKBABA DA RAHATSIZLANDI

Gedson Fernandes ve Berkan Kutlu'nun transfer görüşmeleri de devam ettiği için Galatasaray, henüz orta sahaya takviye yapamadı. Yönetim, 20 Temmuz'a bu transferleri yetiştirmeye çalışsa da sadece 48 saati kaldı. Geçirdiği ameliyat sonrası düz koşulara başlayan Taylan Antalyalı, PSV maçında kesin yok. Bu oyuncunun yanı sıra, rahatsızlandığı açıklanan Emre Akbaba da Hollanda'daki ilk maçta oynamayacak.

Galatasaray camiasında moraller düştü! Talihsizlik, sarı-kırmızılıların peşini bir türlü bırakmıyor

Şampiyonlar Ligi, Galatasaray, Lisans, PSV, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray camiasında moraller düştü! Talihsizlik, sarı-kırmızılıların peşini bir türlü bırakmıyor - Son Dakika Spor


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