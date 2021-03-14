Galatasaray, Rizespor maçı hazırlıklarına başladı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 31'inci haftasında Çaykur Rizespor ile cuma günü evinde oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmanda, dün akşam ligde oynanan Hes Kablo Kayserispor maçında tam süre alan oyuncular günü yenilenme çalışması yaparak tamamladı. Diğer oyuncular ise antrenmana ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra hedefsiz ve hedefli dar alanda pas oyunları oynandı. Antrenmanın ana bölümünde oyunsal formda dayanıklılığa yönelik çalışma gerçekleştirildi. İdman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Galatasaray, Rizespor maçının hazırlıklarına salı günü saat 11.30'da yapacağı antrenmanla devam edecek.