Son Dakika Haberleri: Galatasaray, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını tamamladı
Son Dakika Spor Galatasaray, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını tamamladı

Galatasaray, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını tamamladı

6 saat önce

Galatasaray, Süper Lig'in 10. haftasında Çaykur Rizespor ile yarın evinde yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Galatasaray, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını tamamladı, System.String[]

Galatasaray, Süper Lig'in 10. haftasında Çaykur Rizespor ile yarın evinde yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki idmanda sarı-kırmızılılar, gruplar halinde 5'e 2 dar alan oyunları üzerinde durdu. Teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenmanın ana bölümünde taktik çalışma yapıldı.

Galatasaray, antrenmanın ardından tesislerde kampa girdi.

Florya Metin Oktay Tesisleri, Çaykur Rizespor, Galatasaray, Spor

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 09:12 Kaynak: AA
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