Galatasaray, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını tamamladı
6 saat önce
Galatasaray, Süper Lig'in 10. haftasında Çaykur Rizespor ile yarın evinde yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 09:12 Kaynak: AA
Galatasaray, Süper Lig'in 10. haftasında Çaykur Rizespor ile yarın evinde yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki idmanda sarı-kırmızılılar, gruplar halinde 5'e 2 dar alan oyunları üzerinde durdu. Teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenmanın ana bölümünde taktik çalışma yapıldı.
Galatasaray, antrenmanın ardından tesislerde kampa girdi.
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