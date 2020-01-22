Galatasaray, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Galatasaray, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika Spor

Galatasaray, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını tamamladı

6 saat önce

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanşında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Galatasaray, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını tamamladı, System.String[]

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanşında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman salon çalışmasıyla başladı. Dinamik ısınmanın ardından antrenmanın devam eden bölümünde gruplar halinde 5'e 2 dar alan pas oyunu gerçekleşti. Ana bölümde ise teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma gerçekleşti. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.

BELHANDA TAKIMLA ÇALIŞTI

Öte yandan dünkü antrenmana gribal enfeksiyon geçirdiği için katılmayan Younes Belhanda, takımla birlikte çalışmalarda yer alırken Florin Andone, takımdan ayrı salonda bireysel kuvvet çalışması gerçekleştirdi.

Sarı-kırmızılı ekip, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını tamamlayarak Florya Metin Oktay Tesisleri'nde kampa girdi.


Florya Metin Oktay Tesisleri, Çaykur Rizespor, Türkiye Kupası, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 07:14 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Taraftardan oyunculara mesaj: Burası Beşiktaş herkes kendine gelsin
Son Dakika: BB Erzurumspor, Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'ı eledi! Abdullah Avcı liderliğinde Beşiktaş, son 8 maçta 7 mağlubiyet aldı Beşiktaş, evinde oynadığı 4 maçın 3'ünü kaybetti

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2020 01:24:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Galatasaray, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]