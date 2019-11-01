Son Dakika Haberleri: Galatasaray-Çaykur Rizespor maçını 29 bin 861 taraftar izledi
Son Dakika Spor Galatasaray-Çaykur Rizespor maçını 29 bin 861 taraftar izledi

Galatasaray-Çaykur Rizespor maçını 29 bin 861 taraftar izledi

6 saat önce

Galatasaray-Çaykur Rizespor karşılaşmasını Türk Telekom Stadyumu'nda toplam 29 bin 861 biletli seyirci izledi.

Galatasaray-Çaykur Rizespor maçını 29 bin 861 taraftar izledi, System.String[]

Galatasaray-Çaykur Rizespor karşılaşmasını Türk Telekom Stadyumu'nda toplam 29 bin 861 biletli seyirci izledi.


Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray, sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaştı. Sarı-kırmızılı taraftarların bu maça da ilgisi oldukça yüksekti. Rizespor taraftarları da deplasman tribünündeki yerlerini aldı. İki takım arasındaki karşılaşmayı stadyumda toplam 29 bin 861 biletli seyirci izledi.


Galatasaraylı taraftarlar maç boyunca takımlarına yaptıkları tezahüratlarla desteklerini sürdürdü. - İSTANBUL

Spor

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 10:28 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fenerbahçe Beko evinde Zalgiris'e 79-76 yenildi
Fatih Terim'den flaş Falcao açıklaması: 10 gün daha yok Babel gol sayısını 4'e yükseltti Fatih Terim Teknik Direktörlük kariyerinde ilk kez sarı kart gördü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2019 04:36:43. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Galatasaray-Çaykur Rizespor maçını 29 bin 861 taraftar izledi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]