Galatasaray -Çaykur Rizespor maçını 35 bin 9 biletli seyirci izledi - Son Dakika

Galatasaray ile Çaykur Rizespor maçını Nef Stadyumu'neda 35 bin 9 biletli taraftar takip etti.

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray sahasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi. Mücadelede düşen sarı-kırmızılılar 4-2 galip ayrıldı. Karşılaşmaya yoğun ilgi gösteren Galatasaraylı taraftarlar müsabaka boyuncu takımlarına desteklerini sürdürdü.

Nef Stadyumu'ndaki karşılaşmayı toplam 34 bin 9 biletli taraftar izledi.

(Oğuzhan Ort/İHA)