Son Dakika Haberleri: Galatasaray, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını tamamladı
Son Dakika Spor Galatasaray, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını tamamladı

Galatasaray, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını tamamladı

6 saat önce

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenman ısınma hareketleriyle başladı.

Galatasaray, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını tamamladı, System.String[]

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra gruplar halinde 5'e 2 dar alan oyunu oynayan sarı-kırmızılılar, antrenmanın ana bölümünde ise taktik çalışma yaptı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.


Sarı-kırmızılılar, Çaykur Rizespor karşılaşması için Florya Metin Oktay Tesisleri'nde kampa girdi.

Florya Metin Oktay Tesisleri, Çaykur Rizespor, Fatih Terim, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 10:52 
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