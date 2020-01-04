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Galatasaray Celil Yüksel'i Adanaspor'a kiraladı
6 saat önce
Galatasaray'ın genç futbolcusu Celil Yüksel'in TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'a kiralandığını açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 11:59 Kaynak: İHA
Galatasaray'ın genç futbolcusu Celil Yüksel'in TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'a kiralandığını açıkladı.
Sarı-kırmızılıların konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Profesyonel Futbolcumuz Celil Yüksel'in 2019-2020 futbol sezonunun sonuna kadar Adanaspor Spor Etkinlikleri ve İşletmeciliği Tic. A.Ş. Kulübüne bedelsiz geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL
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