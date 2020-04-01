Son Dakika › Spor › Galatasaray, Cemil Taşçıoğlu için başsağlığı mesajı yayımladı - Son Dakika Spor
Galatasaray, Cemil Taşçıoğlu için başsağlığı mesajı yayımladı
21 dakika önce
Galatasaray Kulübü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tedavi gördüğü hastanede vefat eden Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu için başsağlığı mesajı yayımladı.
Galatasaray Kulübü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tedavi gördüğü hastanede vefat eden Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu için başsağlığı mesajı yayımladı.
Sarı-kırmızılı kulübün Twitter hesabından yayımlanan mesajda şu ifadelere yer verildi:
"Ülkemizde tespit edilen ilk COVID-19 vakasına müdahale eden ve sonrasında bu hastalığa yakalanan İstanbul Çapa Tıp Fakültesi Profesörü Cemil Taşçıoğlu'nun yaşamını yitirdiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına, sevenlerine başsağlığı ve sabır dileriz. Pandemi ile savaşımızda tarihi bir misyon üstlenen sağlık çalışanlarımızın destansı mücadelesi asla unutulmayacaktır."
Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 10:30 Kaynak: AA
Son Dakika Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, Türkiye'deki koronavirüs vaka sayılarını gösteren haritayı paylaştı İBB'nin 90 personelinin koronavirüs testi pozitif çıktı İmamoğlu, sokağa çıkma yasağı getirilmesi çağrısını yineledi Bakan Soylu, korona sayıları tedirgin edici boyutlara ulaşan İstanbul'la ilgili konuştu: Alternatif tedbirlerimiz hazır