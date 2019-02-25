Son Dakika Haberleri: Galatasaray, Cev Kupası'nda Rusya Deplasmanında

Galatasaray, Cev Kupası'nda Rusya Deplasmanında

20 dakika önce

Galatasaray Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası yarı final ilk maçında yarın Rusya temsilcisi Kuzbass'la deplasmanda karşılaşacak.

Galatasaray, Cev Kupası'nda Rusya Deplasmanında, System.String[]
Galatasaray Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası yarı final ilk maçında yarın Rusya temsilcisi Kuzbass'la deplasmanda karşılaşacak.

Kemerovo kentindeki Kuzbass Arena'da oynanacak maç TSİ 15.00'te başlayacak.

Karşılaşmanın rövanşı 5 Mart Salı günü İstanbul'da oynanacak. İki maç sonunda turu geçen takım, finale yükselecek.

Yarı finalin diğer ayağında ise Yunanistan'ın Olympiakos takımı, İtalya temsilcisi Trentino ile mücadele edecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 01:48 Kaynak: AA

Spor
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