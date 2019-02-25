Galatasaray, Cev Kupası'nda Rusya Deplasmanında
20 dakika önce
Galatasaray Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası yarı final ilk maçında yarın Rusya temsilcisi Kuzbass'la deplasmanda karşılaşacak.
Galatasaray Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası yarı final ilk maçında yarın Rusya temsilcisi Kuzbass'la deplasmanda karşılaşacak.
Kemerovo kentindeki Kuzbass Arena'da oynanacak maç TSİ 15.00'te başlayacak.
Karşılaşmanın rövanşı 5 Mart Salı günü İstanbul'da oynanacak. İki maç sonunda turu geçen takım, finale yükselecek.
Yarı finalin diğer ayağında ise Yunanistan'ın Olympiakos takımı, İtalya temsilcisi Trentino ile mücadele edecek.
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Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 01:48 Kaynak: AA
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