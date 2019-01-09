Son Dakika Haberleri: Galatasaray Çift İdman Yaptı

Galatasaray Çift İdman Yaptı

35 dakika önce

Galatasaray, 2018-2019 sezonu ikinci yarı hazırlıkları kapsamında bugün Antalya Belek'teki çalışmalarına çift antrenmanla devam etti.

Galatasaray Çift İdman Yaptı, System.String[]
Galatasaray, 2018-2019 sezonu ikinci yarı hazırlıkları kapsamında bugün Antalya Belek'teki çalışmalarına çift antrenmanla devam etti.

Günün sabah yapılan ilk antrenmanına salonda core stabilizasyon çalışmasıyla başlandı. Sarı kırmızılı takım daha sonra sahada topla teknik çalışmalar yaptı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Akşamüstü gerçekleştirilen ikinci antrenmanda ise altı gruba ayrılan sarı kırmızılı takım ayak tenisi oynadı.

Galatasaray, Belek'teki çalışmalarını yarın yapacağı çift antrenmanla tamamlayacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 09:38 Kaynak: DHA

Sabah, Antalya, Belek, Galatasaray, Spor
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