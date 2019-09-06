Son Dakika Haberleri: Galatasaray çift kale taktik çalıştı
Son Dakika Spor Haber

Galatasaray çift kale taktik çalıştı

20 dakika önce

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapılan antrenman ısınma hareketleri ile başlarken, daha sonra gruplar halinde beşe iki dar alan oyunu oynandı.

Galatasaray çift kale taktik çalıştı, System.String[]

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapılan antrenman ısınma hareketleri ile başlarken, daha sonra gruplar halinde beşe iki dar alan oyunu oynandı.


Antrenmanın ana bölümünde ise teknik direktör Fatih Terim yönetiminde çift kale taktik çalışmalar gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.


Sarı-kırmızılılar, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Florya Metin Oktay Tesisleri, Fatih Terim, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 05:00 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Buse Terim'den babasına verilen cezaya sert tepki: Allah'ınız yok
TFF, 19.05'te açıkladığı cezaya açıklık getirdi TFF'den Fatih Terim'e verilen cezayla ilgili '19.05' açıklaması: Topluma izah edilmelidir Bomba iddia: Fatih Terim Fenerbahçe'nin genç yıldızı Ömer Faruk'u istiyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.9.2019 17:20:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Galatasaray çift kale taktik çalıştı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]