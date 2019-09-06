Galatasaray çift kale taktik çalıştı

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapılan antrenman ısınma hareketleri ile başlarken, daha sonra gruplar halinde beşe iki dar alan oyunu oynandı.



Antrenmanın ana bölümünde ise teknik direktör Fatih Terim yönetiminde çift kale taktik çalışmalar gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.



Sarı-kırmızılılar, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.



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