Son Dakika Haberleri: Galatasaray çifte şampiyonluğu Biga'da kutladı
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Galatasaray çifte şampiyonluğu Biga'da kutladı

3 saat önce

Biga Galatasaray Taraftarlar Derneği, Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğunu, Galatasaray Kulübü yöneticilerinin de katıldığı bir şampiyonluk balosu ile kutladı.

Galatasaray çifte şampiyonluğu Biga'da kutladı, System.String[]
Biga Galatasaray Taraftarlar Derneği, Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğunu, Galatasaray Kulübü yöneticilerinin de katıldığı bir şampiyonluk balosu ile kutladı.

Köşdere aktivite merkezinde düzenlenen baloya Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, Belediye Meclis üyeleri, Gümüşçay Belediye Başkanı Adnan Pastırmacı, Biga Galatasaraylılar Derneği Başkanı Hakan Kar, Yönetim Kurulu üyeleri ve taraftarlar katıldı. Çekimlerini GSTV'nin yaptığı şampiyonluk balosunun açılış konuşmasını Başkan Kar yaptı. Biga'da bir ilki gerçekleştirdiklerini belirten Kar, derneğe yardım maksatlı çekiliş düzenlediklerini kaydetti. Baloda klarnetçi Ozan Karademir ve solist Burçin de sahne aldı. - ÇANAKKALE
Galatasaray, Biga, Kar, Spor

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 03:48 Kaynak: İHA
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