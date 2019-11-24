Son Dakika Haberleri: Galatasaray, Club Brugge maçı hazırlıklarını sürdürdü
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Galatasaray, Club Brugge maçı hazırlıklarını sürdürdü

6 saat önce

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5'inci hafta maçında salı günü oynayacağı Club Brugge karşılaşmasının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Galatasaray, Club Brugge maçı hazırlıklarını sürdürdü, System.String[]

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5'inci hafta maçında salı günü oynayacağı Club Brugge karşılaşmasının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmana salonda açma germe ve core stabilizasyon hareketleri ile başlandı ardından ise interval koşular gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleri sonrası tamamlandı.

Galatasaray, Club Brugge müsabakası öncesindeki son antrenmanını yarın saat 17.00'de yaptıktan sonra maç için kampa girecek.


UEFA Şampiyonlar Ligi, Club Brugge, Galatasaray, Spor

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 02:03 Kaynak: DHA
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